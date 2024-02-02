Общество

Психолог рассказала о признаках компьютерной зависимости у ребенка

О пользе компьютерных игр для детей, а также о том, как отличить простую увлеченность от игровой зависимости, рассказала психолог и контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Ирина Чилибьева.

Эксперт заявила, что компьютерные игры могут быть полезны для ребенка. Например, это научит его взаимодействовать с людьми через соцсети, работать в режиме многозадачности, развивать логику и быстрее принимать решения, получать навыки для будущей профессии.

«Этика цифрового общения, совместная работа над проектами в Сети, занятия творчеством — всё это, ранее недоступное нам, теперь хорошо знакомо нашим детям. Чтобы монтировать простые видеоролики и писать музыку, не нужно специальное оборудование: для этого хватит одной программы и пары часов за просмотром обучающих видео на YouTube», — сказала она.

По словам Чилибьевой, главный признак любой зависимости — потеря контроля над процессом, пишут «Известия». Есть несколько «красных флагов», которые могут сигнализировать о том, что простое увлечение переросло в аддикцию: время за игрой вытесняет остальные занятия, реальная жизнь не вызывает ярких эмоций, ранее интересовавшие хобби заброшены, истерики из-за попыток ограничить время за компьютером.

«Еще один тревожный звонок — эмоциональный дискомфорт в ситуациях, где ребенок вынужден долго находиться офлайн. Если он отказывается от поездки в лагерь или визита к бабушке потому, что там не будет возможности порубиться в любимую игру, то это повод задуматься», — добавила эксперт.

Чилибьева считает, что главная причина игровой зависимости — внутренний дискомфорт. Дети и подростки переносят свои переживания в игровое пространство, где всё кажется простым: там намного легче получать достижения и награды, можно выбирать свою внешность и ощущать чувство единения с группой сверстников, указала психолог.

«Порой родители сами подталкивают детей к тому, что отстоять свое право на сидение за компьютером для них становится жизненно важно. Пример тому — наказания за плохое поведение, когда ребенку запрещают проводить время в Сети из-за снижения успеваемости или другого проступка. Такой метод наказания и поощрения временем, проведенным за компьютером, создает искусственный дефицит — и у ребенка возникает агрессивное желание восполнить его. Это может вылиться в зависимость даже тогда, когда к тому не было очевидных предпосылок вроде проблем с адаптацией среди сверстников или конфликтов в семье», — сказала она.

Собеседница издания отметила, что прежде всего нужно понять и принять тот факт, что интернет и технологии — неотъемлемая часть мира. И у родителя есть два пути: стать для ребенка проводником в этом мире либо вместе с ним превратиться в цифровых изгоев.

«А еще можно придерживаться следующего плана: установить время, в течение которого находиться за компьютером приемлемо; обозначить последствия, которые повлечет нарушение установленных границ; подавать пример — устраивать дни без гаджетов и чаще планировать офлайн-активности; предложить альтернативу онлайн-играм — например, интерактивные уроки, каналы по интересам на YouTube или площадки для творчества; обсуждать и интересоваться жизнью ребенка в Сети — для него эта часть жизни не менее важна, чем школа», — заключила эксперт.