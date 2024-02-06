Общество

В России начали строить IT-инфраструктуру для передовой науки

В России создали консорциум для развития передовой IT-инфраструктуры. В нем главными исполнителями выступили Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) и Институт системного программирования (ИСП) имени В.П. Иванникова РАН.

Соглашение о создании нового научного объединения заключили 5 февраля. В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор ОИЯИ Григорий Трубников и директор ИСП РАН Арутюн Аветисян, пишут «Известия».

Как пояснили организаторы, к созданию консорциума побудило активное развитие сети российских научных объектов класса мегасайенс и генетических исследований.

«Сегодня в мире нарастает гонка технологий, и России здесь важно работать на опережение. Подспорьем для этого могут стать установки класса мегасайенс. С их помощью ученые получают поистине уникальные научные данные, но их обработка требует продуманных алгоритмов и огромных вычислительных мощностей. Возможности консорциума, который сегодня создан, позволят к концу десятилетия обеспечить решение этой задачи», — прокомментировал заключение соглашения Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что новая IT-инфраструктура будет базироваться на Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС), которую развивает и НИЦ «Курчатовский институт». К ней уже подключены более 80% научных организаций страны. В дальнейшем это обеспечит равный доступ российских ученых к мегасайенс-сервисам, независимо от их месторасположения. В перспективе к проекту смогут присоединиться участники из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

Как подчеркнул Михаил Ковальчук, еще одна задача консорциума — это необходимость в обеспечении надежной инфраструктуры для развития Национальной базы генетической информации и биоресурсных центров. Они предназначены для изучения и сохранения разнообразия российских геномов, микробиомов, флоры и фауны.

«В связи с бурным развитием технологий и методов расшифровки наследственной информации генетика становится главным потребителем вычислительных ресурсов. Поэтому создание защищенной системы хранения и обработки больших данных в этой сфере — это необходимая платформа для обеспечения российского технологического суверенитета и биобезопасности», — пояснил руководитель Курчатовского института.