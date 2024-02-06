Общество

Экскурсии в Пушкинские Горы и Изборск организуют для белгородских школьников

Более 200 детей из Белгородской области прибыли в Псковскую область в минувшие выходные по приглашению губернатора Михаила Ведерникова, здесь их ждёт образовательный интенсив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Образовательный трек ребятам представила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

«В течение 3 недель для школьников с 1 по 10 класс будут организованы интерактивные уроки по основным предметам образовательной программы», – сказала Екатерина Гончарова.

Куратор образовательного трека рассказала, будет ли домашнее задание, контрольные работы, а также какие предметы войдут в программу.

Врио директора центра дополнительного образования «Лидер» Ольга Сергеева рассказала о культурной составляющей интенсива. Она анонсировала познавательные экскурсии в Пушкинские Горы, Псков, Изборск, экологический квест и другие активности.

Ребята из Белгородской области проведут в Псковской области 21 день.