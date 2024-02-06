Общество

Метель и до -12 градусов прогнозируют в Псковской области 7 февраля

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 7 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе пройдет небольшой снег, утром и днем местами умеренный. В отдельных районах будет метель. На дорогах местами сохранится гололедица.

Прогнозируется ветер ночью южных направлений, днем западных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -7 до -12 градусов, днем столбик термометра покажет от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление будет низким.