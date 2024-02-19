Общество

«Пабло»: псковский гастропаб с мексиканской перчинкой отмечает первый день рождения

В марте псковский гастропаб «Пабло» отмечает год с момента открытия. Если кто-то еще не знает этот уютный бар на Завеличье — однозначно стоит познакомиться со стильным интерьером, крафтовыми напитками, кухней и дружелюбным коллективом.

О том, откуда взялись мексиканские мотивы в интерьере, какие блюда стоит попробовать, и как накормить компанию друзей одним хот-догом, узнала Псковская Лента Новостей.

Гастропаб «Пабло» расположился на ул. Западная, 1 недалеко от Рижского проспекта в здании с более чем сорокалетней гастрономической историей. Долгое время здесь был ресторан «Новгород», который до сих пор с теплотой вспоминают многие псковичи.

Открытый гастропаб рискует так же полюбиться горожанам и гостям города. Для этого у него есть все, что нужно: современное уютное пространство, высокий уровень кухни, большой выбор напитков, и, конечно, непринужденная дружеская атмосфера. Ведь, как известно, в пабы мы приходим, в том числе, и за тем, чтобы отдохнуть и пообщаться.

«Пабло» - второй проект псковских рестораторов, которые в 2018 году открыли популярное сегодня у жителей города кафе «ГОГОЛЬ-Моголь» на ул. Гоголя 7.

В зале гастропаба каждый найдет место по душе: у шестиметровой стойки бара, за столиками на мягких диванах или в уютном уголке у стены с кактусами — если гость хочет побыть наедине с собой и отдохнуть.

Кактусов много — настоящих и изображенных на стенах, и они не случайны. Латиноамериканские мотивы присутствуют как в интерьере, так и в меню.

Интересные рисунки и картины — особенность этого места. Прежде всего, обращает на себя внимание изображение девушки на фоне мексиканских орнаментов.

«Сначала появилась эта картина. Красивая девушка с венком из черных роз в волосах, с традиционной для мексиканских праздников маской Калаверы. От нее начала развиваться история интерьера — с цветочными и анималистическими мотивами и другими элементами латиноамериканского стиля. А затем родилось и запоминающее название. В нем есть не только намек на известную личность, но и игра слов: Пабло паб», - рассказал менеджер гастропаба Эдуард.

Интерьер разрабатывала и сопровождала студия дизайна Arca из Санкт-Петербурга. А рисунки воплощала в жизнь местная художница Анастасия Белорусова. Результаты ее творчества — интересные и оригинальные картины-граффити, на фоне которых с удовольствием делают селфи гости паба. Будь то заяц, которого пытаются похитить инопланетяне, или огромное, украшенное цветами, сердце.

Но, прежде всего, «Пабло» - это место, где можно попробовать хорошие напитки и вкусно поесть.

Гастропаб предлагает большой выбор крафтовых напитков: от классических до самых необычных. В том числе, острые — с ярким вкусом манго и маракуйи и пряной смесью карри. Гостей ждут авторские настойки, морс и лимонады. Все напитки хранятся в профессиональном колд руме, который гарантирует их свежесть и неповторимый вкус.

Меню гастропаба — европейская кухня с мексиканской «перчинкой».

«Из традиционных мексиканских блюд в меню представлены тако, кесадилья, начос с сальсой, суп чили кон карне и необычный десерт брауни с чили. Скоро появится новое горячее блюдо фахитос на основе говядины и овощей», - рассказала маркетолог Наталья.

Остальные блюда — европейская кухня: римская пицца, пасты, супы, салаты. Большой выбор блюд из морепродуктов.

Паб предлагает большой выбор горячих закусок - 17 позиций. «Причем, это не традиционные гренки, а, например, закуски с мидиями и креветками, запечённые брускетты и хит, который обожают гости - халапеньо в кляре! Это в меру острое блюдо, которое точно стоит попробовать»,- рассказала Наталья.

Одно из популярных блюд у гостей-мужчин - свиные рёбра, томлёные в соусе с картофельными крокетами. Такое блюдо готовится 12 часов!

А эта позиция в меню может стать любимой у всей семьи или большой компании друзей. Хот-дог от «Пабло» - это вовсе не привычная всем сосиска в тесте с кетчупом и горчицей.

«Мы делаем хот-доги с начинкой из рваной свинины, с креветками и с говядиной. Булочки выпекаем сами. А если гость захочет, мы можем предложить метровый хот-дог на большую компанию. Это полноценное сытное горячее блюдо: вкусно и необычно», - отметил Эдуард.

В уютной почти домашней атмосфере приятно общаться, смотреть спортивные трансляции. Регулярно проходят вечера живой музыки с участием известных псковских исполнителей. В планах — проведение гастрономических вечеров.

Среди гостей «Пабло» есть семьи с детьми, сюда можно прийти даже с домашним питомцем. Дружный коллектив гастропаба рад постоянным и новым гостям.

«У нас очень приятная атмосфера. Наши гости для нас как друзья. Мы всегда рады общению и готовы удивлять их чем-то новым: авторским напитком, позицией в меню, новым вкусом. Мы по-прежнему что-то пробуем и экспериментируем!»

Подробности о новинках меню, акциях и мероприятиях гастропаба «Пабло» можно узнать в ВК-сообществе: https://vk.com/pablopskov

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