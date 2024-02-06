Общество

Для авиатакси из Пскова в Петербург ищут перевозчика

Направление на Санкт-Петербург в Псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга» открыть планируют, однако пока не удалось найти перевозчика. Об этом директор аэропорта Артем Тарасов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В Петербург мы планировали поставить что-то типа воздушного такси, но пока ни одна авиакомпания, к сожалению, нам на этот вопрос вразумительно не ответила», - сказал Артем Тарасов.

По его словам, вопрос прорабатывался с компанией S7 Airlines. Перевозить пассажиров предлагалось на самолете Embraer на 120 кресел. Артем Тарасов заметил, что этого количества кресел для такого маршрута из Пскова многовато.