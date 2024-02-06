Общество

Свыше 20 волков добыли в Красногородском округе с начала сезона

23 волка (15 самок и 8 самцов) добыли охотники на территории Красногородского муниципального округа с момента установления снежного покрова. Волков добыли при облавных охотах, в которых участвовали более 30 человек.

Фото предоставлено охотниками / «Заря»

В конце минувшей недели объединённая бригада охотников Красногородского и соседних округов вблизи деревень Нивки и Усово добыла 3 волка. Вчера, 5 февраля, вблизи деревень Барашково и Мозули добыто ещё 2 волка, пишет газета «Заря».

По словам охотников, одиночная охота на волка малоэффективна. Только коллективные усилия приносят результаты. Самая эффективная охота на серых хищников проходит зимой с окладом их флажками. Для этого охотники определяют место по количеству входных и выходных следов на определённом участке и огораживают его. Расстояние окладов достигает от 6 до 16 километров.

Ранее сообщалось, что двух волков добыли охотники в Пыталовском муниципальном округе.