Общество

Шлосберг* собирается обжаловать решения суда о наложении на него штрафов за нарушения

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг*, включенный в реестр иностранных агентов, планирует обжаловать два решения суда о штрафе за нарушение порядка деятельности иноагента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ) и одно решение о штрафе за распространение информации об организации, признанной в соответствии с законодательством РФ террористической, без указания на то, что ее деятельность запрещена (часть 2 статьи 13.15 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Яблоко».

Псковский городской суд наложил на Шлосберга* штрафные санкции вчера, 5 февраля: дважды по 30 тысяч рублей, а затем - на 2 тысячи. Общая сумма штрафов составила 62 тысячи рублей.

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*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.