Общество

Вакансии трех председателей судов открыты в Псковской области

Конкурс на вакантные должности судей объявлен в Псковской области. Как сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Псковской области, это вакансии на должности:

председателя Дедовичского районного суда;

председателя Псковского районного суда;

председателя Пыталовского районного суда;

судьи Псковского областного суда (2 вакансии);

судьи Великолукского городского суда;

судьи Псковского городского суда;

судьи Псковского районного суда;

мирового судьи судебного участка №28 в границах административно-территориальной единицы «город Псков».

Документы и заявления от претендентов принимаются с 9 февраля по 11 марта.