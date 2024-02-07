Вакансии трех председателей судов открыты в Псковской области

Конкурс на вакантные должности судей объявлен в Псковской области. Как сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Псковской области, это вакансии на должности:
- председателя Дедовичского районного суда;
- председателя Псковского районного суда;
- председателя Пыталовского районного суда;
- судьи Псковского областного суда (2 вакансии);
- судьи Великолукского городского суда;
- судьи Псковского городского суда;
- судьи Псковского районного суда;
- мирового судьи судебного участка №28 в границах административно-территориальной единицы «город Псков».
Документы и заявления от претендентов принимаются с 9 февраля по 11 марта.