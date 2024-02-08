Общество

Систему оповещения населения проверят в Псковской области 7 февраля

Плановая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦОН) пройдет в Псковской области сегодня, 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 8.00 по местному времени запланировано включение сирен и передача сигнала «Внимание всем» путем запуска электросирен и громкоговорителей.

Плановая проверка проводится с целью поддержания готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения Псковской области по своевременному доведению информации и сигналов оповещения об опасностях.