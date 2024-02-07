Общество

Европейскую часть России накрывает чрезвычайно мощный циклон «Ольга»

Европейскую часть России накрывает чрезвычайно мощный атлантический циклон «Ольга». Сейчас этот вихрь вышел своим центром на Русскую равнину и вытеснил на восток предшественника – того, что накануне устроил шторм на Кавказе. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Сегодня 7 февраля, основной удар стихии примут на себя центральные и западные области страны. В Черноземье и на Юге ожидаются преимущественно дожди, в полосе от Смоленска до Астрахани не исключены ледяные дожди.

В самом Смоленске сейчас около +3°, основные осадки ожидаются в первой половине дня. Наибольшая вероятность формирования наледи на улицах будет около полудня, затем температура станет понижаться, а дожди начнут переходить в снег. Вечером случится резкий обвал холода – до −6°.

Похолодание будет связано с вторжением ледяного воздуха, который распространяется в тылу циклона. В ближайшие дни он станет растекаться по европейской территории страны, и в конце рабочей недели это приведет к формированию антициклона. Как следствие, показания термометров в северных и средних широтах Русской равнины не просто вернутся в норму, но станут значительно ниже средних многолетних значений.