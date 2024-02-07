Общество

Пенсионеров предупредили о рисках трюка с увольнением ради повышения выплат

Схема, когда пенсионер увольняется, чтобы получить повышенные выплаты с учетом индексации, а потом вновь возвращается на работу, сулит определенные риски, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В этом случае последующее трудоустройство зависит от работодателя, а он может и не согласиться. «Если пенсионер сам придумает такую схему и уволится, а работодатель будет против, то уволить-то он его уволит, но не возьмет на работу снова», - пояснил юрист.

По его словам, при необходимости государство может сделать эту схему невыгодной довольно легко. Так и произойдет, если злоупотребления приведут к перерасходу бюджетных средств. Однако пенсионеры, как правило, прибегают к этому методу не от хорошей жизни, так что наказания тут не нужны. «Экономически целесообразным и социально значимым будет вернуться к индексации пенсий работающих пенсионеров, пусть не в том же объеме», - заключил Соловьев.