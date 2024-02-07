Общество

В Псковской области ушел из жизни заслуженный учитель России Владимир Гурко

На 81-м году жизни не стало выдающегося педагога Владимира Гурко. Большую часть своей жизни он проработал учителем математики в школе №13 города Пскова, сообщается в группе учебного заведения в социальной сети «ВКонтакте» 6 февраля.

Фотографии опубликованы в группе школы №13 города Пскова во «ВКонтакте»

«За почти сорокалетний период работы в школе Владимир Иванович снискал любовь учеников, уважение коллег, благодарность родителей и выпускников. За беззаветное служение делу, высокий профессионализм в 1996 году удостоен звания «Заслуженный учитель Российской Федерации»», - говорится в сообщении.

Прощание состоится 8 февраля в 10.00 у городского морга (улица Коммунальная, 23). Отпевание - в 11.00 в деревне Старый Изборск, в Никольском соборе.