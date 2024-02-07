Общество

В Пскове стартовал образовательный интенсив для белгородских школьников

6 февраля состоялось торжественное открытие образовательного интенсива для школьников из Белгородской области, приехавших в Псков на 21-дневный образовательный интенсив по приглашению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.





«Мы вас ждали!», – обратилась к гостям из Белгородской области первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Мы рады, что вы приняли наше приглашение и будем стараться не только показать вам наши достопримечательности, но и создать такое знакомство, которое продолжится в дальнейшем», – сказала вице-губернатор.





Вера Емельянова отметила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников планирует посетить образовательный интенсив и лично познакомиться со школьниками.

«За образовательным интенсивом на самом деле скрывается 21-дневный период непринужденного, приятного времяпрепровождения, в рамках которого вы сможете отдохнуть, набраться сил и напитаться энергией Псковской земли с легкими образовательными мотивами», – обратился к белгородским школьникам врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.





Также с приветственным словом к участникам образовательного интенсива обратилась уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.





Торжественное мероприятие продолжила концертная программа от студентов Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова.





Впереди школьников из Белгородской области ждут экскурсии по псковским местам, квесты, интерактивные уроки и работа с психологами. Образовательный трек курирует Псковский институт повышения квалификации работников образования Псковской области, культурную программу – центр дополнительного образования «Лидер», досуг детей обеспечивают студенческие отряды Псковской области. Образовательный интенсив продлится с 4 до 24 февраля.