Общество

Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии и призывы к антигосударственным действиям. Сенаторы поддержали документ единогласно. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

В пояснительной записке отмечается, что документ вводит механизм изъятия денег, ценностей и другого имущества за фейки о российской армии, а также если оно используется для финансирования преступлений и любой другой деятельности, направленной против государственной безопасности, пишет РИА Новости.

Как сообщил на заседании конституционного комитета Совфеда первый зампред комитета Владимир Полетаев, институт конфискации, как и в действующем законодательстве, остается не наказанием, а иной мерой воздействия, призванной «предотвратить дальнейшее совершение преступления» или «оказать профилактическое воздействие».

«Возможность конфискации такого имущества уже существует. Законом лишь расширяется перечень преступлений — помимо террористических и экстремистских преступлений к ним будут относиться и преступления против безопасности Российской Федерации», — пояснил сенатор.

Госдума приняла законопроект 31 января. Как подчеркивалось, речь идет о конфискации именно того имущества или денег, которые получены преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности. Оба эти обстоятельства необходимо будет доказать.

Кроме того, конфискации подлежат орудия совершения преступления.