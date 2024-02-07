Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о конкурсах профмастерства в системе образования Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущая Татьяна Иванова побеседует с временно исполняющим обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым.

Ключевая тема разговора - «Конкурсы профмастерства в системе образования региона». Зачем, по мнению Андрея Ермакова, педагогам нужно в них участвовать? Как в этом году будут проходить конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года» и «Учитель-дефектолог-года»? Существуют ли конкурсы профессионального мастерства для классных руководителей и где себя могут проявить педагоги СПО? Об этом и многом другом - в эфире.

Трансляция завершена.