Общество

Более 38 тысяч вредоносных информационных ресурсов заблокировали в России в 2023 году

Более 38 тысяч вредоносных информационных ресурсов заблокировано в России в 2023 году. Об этом сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Алексей Иванов.

«В 2023 году по обращению НКЦКИ прекращена деятельность более 38 тыс. вредоносных ресурсов, в том числе разделегировано (снято с обслуживания - прим. ред.) более 37 тыс. доменных имен. Уведомления и рекомендации по повышению защищенности получили более 900 владельцев уязвимых информационных ресурсов», - сказал он, выступая в среду на "Инфофоруме-2024".

По его словам, за 2023 год российскими операторами связи направлено более 700 сообщений о вредоносной активности в их пространстве, пишет ТАСС.

«Обстановка тяжелая и требует от нас всех консолидации усилий. Недопустимо скрывать информацию о компьютерных инцидентах, которые произошли на ресурсах», - сказал Иванов.

Он отметил, что компьютерные мошенники в настоящее время интересуются информацией различного рода, не только той, которую можно монетизировать. «Мы отмечаем добывание самого разного рода информации, даже добивается не то, что можно монетизировать. Интерес проявляется фактически ко всему - служебная информация, переписка, персональные данные. Интерес также представляют данные об архитектуре сети, данные устройств, ресурсов, учетные записи и даже журналы регистрации событий», - отметил замдиректора НКЦКИ.