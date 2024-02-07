Общество

В Минздраве заявили о сокращении детской и младенческой смертности в России

Показатели детской и младенческой смертности за 10 лет сократились в России более чем на 50%, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

«За 10 лет показатели младенческой и детской смертности сократились более чем на 50%»,- сказала Котова на форуме национальных достижений в рамках форума «Россия».

Она отметила, что показатели младенческой смертности в России достигли исторического минимума, пишет РИА Новости.

По словам Котовой, за время реализации национального проекта «Здравоохранение» приведено в соответствие со всеми современными требованиями более 2700 детских поликлиник, что составляет 98% от всех детских поликлиник страны.