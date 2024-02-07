Общество

Минпросвещения сообщило о росте доступности дошкольного образования

Доступность дошкольного образования в России значительно выросла, в некоторых регионах - в разы, сейчас оно доступно практически всем детям, заявила заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

«Доступность дошкольного образования – безусловный приоритет. 99,5-99,7% доступности, это практически стопроцентная доступность по заявившимся на дошкольное образование... Доступность выросла в разы, в некоторых субъектах рост просто колоссальный – от 50 до 100%», - сказала Васильева на форуме национальных достижений в рамках форума «Россия».

Она отметила, что развивается и инфраструктура общего образования – в 2023 году 429 зданий школ общей мощностью 250 тысяч мест было введено в эксплуатацию, а 2,4 тысячи зданий отремонтировано, пишет РИА Новости.

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию еще 363 школы и пять детских садов, а 1,1 тысячи школ будут капитально отремонтированы, уточнила Васильева.