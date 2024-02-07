Прием заявок на участие в региональном конкурсе ТОСов продлится до 13 февраля

Остается неделя до завершения приема документов на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС). Местные администрации муниципальных образований принимают документы до 13 февраля включительно. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 16 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
В конкурсе могут принять участие территориальные общественные самоуправления, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений Псковской области.
На реализацию проектов — победителей конкурса местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта составит 500 тысяч рублей.
Формы документов и информация о конкурсе размещены на странице организаторы конкурса - управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области по ссылке.
Проектно-сметную документация к проектам, на реализацию которых размер субсидии составляет от 401 тысячи до 500 тысяч рублей, предоставляется организатору конкурса местной администрацией.
Победителей конкурса проектов определит конкурсная комиссия.
Контактная информация по вопросам участия в конкурсе проектов: тел. 8 (8112) 299–801, отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.