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Общество

Семейные династии стали гостями Штаба общественной поддержки в Пскове

08.02.2024 07:20|ПсковКомментариев: 0

Семейные династии стали гостями Штаба общественной поддержки в Пскове 7 февраля. Душевный семейный квартирник организовала и провела «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья», сообщили Псковской Ленте Новостей в Штабе общественной поддержки.

Фотографии: Вадим Боченков / ПЛН

Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская приветствовала семейные династии врачей, педагогов, спортсменов, музыкантов, рабочих.

В календаре событий, посвященных Году семьи, это была первая встреча на площадке Штаба общественной поддержки, на которую пригласили известные псковские семьи.

Цель мероприятия – познакомить и объединить семейные профессиональные династии региона для укрепления традиционных семейных ценностей в обществе. Участники поделились «рецептами» семейного счастья и долголетия, рассказали о секретах воспитания детей, представили творческие номера и обсудили преемственность поколений и вклад родителей в развитие и профессиональное становление детей и молодежи.

«Собрались совершенно разные семьи, для того, чтобы объединиться, внести свои предложения и поучаствовать, безусловно, в Годе семьи, потому что наш президент говорит о том, что невозможно провести Год семьи по-настоящему, без участия наших семей», – сказала региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» Елена Полонская.

С творческими номерами на семейный квартирник пришла семья известного псковского музыканта Константина Абабкова - художественного руководителя Заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Г. Румянцева, победителя всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья - хранитель традиций».

Преподаватель художественного отделения ДШИ, ведущий наставник проекта «Доступный эстамп», иконописец, художник-график Дмитрий Яблочкин и его дружная семья вместе с участниками творческого вечера в технике эстамп создали фирменные открытки Штаба общественной поддержки Псковской области.

Одним из многочисленных участников квартирника стала дружная семья псковского хирурга Игоря Дитриха. «171 год стажа – именно столько лет работы в медицине приходится на всех врачей из его династии. Отец Игоря Дитриха, Иван Иванович Дитрих, родился в 1942 году. Иван Иванович Дитрих хорошо известен сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел, имеющих отношение к системе здравоохранения МВД Псковской области. Дети Игоря Ивановича продолжают путь своего знаменитого деда и отца», – о семье Дитрих рассказала Елена Полонская.

Еще одни участники встречи – семья почетного гражданина города Пскова, заслуженного работника физической культуры и спорта, первого мастера спорта СССР по спортивному ориентированию в Псковской области, судьи по спорту Всесоюзной категории, основателя спортивного ориентирования в Псковской области и России Валентина Никитина, который отдал спорту более 60 лет. Супруга и дети – мастера спорта России, неоднократные чемпионы России, участники чемпионатов мира, Европы, этапов Кубков мира по спортивному ориентированию, судьи Всероссийской категории и так далее.

 

Педагогические династии представили семьи Горяевых, Воробьевых, Васильевых.

Елена Воробьева рассказала, что их династия насчитывает более 170 лет педагогического стажа. Мама – директор великолукской школы, дочь – победитель конкурса «Лучший педагогический работник Псковской области». В их семье педагогами являются тетя, бабушки, парабабушки. Так уж вышло, что они – преподаватели совершенно разных дисциплин от точных до творческих.

Дружная православная семья Николая и Екатерины Васильевых. Они оба являются педагогами в Детской музыкальной школе № 4, вместе почти 15 лет, а два месяца назад в их семье родилась еще одна дочь.

Одна из семей – гостей квартирника – потомки Почётного гражданина Пскова, ветерана Великой Отечественной войны, полковника, летчика-испытателя Дмитрия Ваулина, который награжден орденом Красного Знамени; орденом Отечественной войны II степени; двумя орденами Красной звезды; орденом «Знак почета»; 24-мя различными правительственными медалями и другими значимыми наградами. Его сын Валентин Ваулин продолжил дело своего отца. Он офицер запаса, летчик-испытатель, ветеран боевых действий в Афганистане, участник ликвидации последствий на ЧАЭС, приказом президента РФ назначен представителем АФРОКОМ по южной части Африки.

«Нас не было в России долго, но сейчас мы вернулись, потому что помним свои корни, восхищаемся и гордимся заслугами нашего легендарного дедушки, его вкладом в защиту нашей страны. Конечно же, мой папа тоже был военным лётчиком-испытателем, и мы продолжаем эту династию Ваулиных. И вернулись именно в город Псков, потому что для нас это – самый родной город», – искренне сказала Анастасия Ваулина, внучка Почётного гражданина Пскова, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ваулина.

Семейная династия Титовых представила одно из важнейших ресурсоснабжающих предприятий Пскова «Горводоканал». Глава семьи Владимир Титов пришел сюда более 40 лет назад и продолжает трудиться мастером участка сетей канализации. Вместе с ним на предприятии работают его жена, сын, дочь и зять. Главный секрет семейного счастья от Владимира Титова - «жить нужно дружно».

Подводя итог встречи, Елена Полонская отметила, что семейные династии – настоящие герои, потому что они успевают и работать, и воспитывать детей, а дети вырастают хорошими людьми, когда видят положительный пример родителей. Она пожалела всем участникам встречи здоровья, семейного счастья, тепла и уюта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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