Общество

В России предложили создать для учителей спецтариф с бесплатным интернетом

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду») обратилась к министру просвещение РФ Сергею Кравцову с предложением создать для учителей со стажем от трех лет специальный тариф на мобильную связь, который бы включал в том числе 35 Гб бесплатного интернета.

В рамках тарифа «Учительский» предлагается ежемесячно бесплатно предоставлять педагогам 35 Гб мобильного интернета с безлимитным трафиком в мессенджерах, 500 СМС-сообщений и 500 минут мобильной связи. Также тариф «Учительский» должен быть доступен для подключения у ключевых операторов мобильной связи на территории России, подчеркивает Лантратова.

«В случае реализации предложенного проекта учителя, проработавшие не менее трех лет в образовательных организациях, смогут бесплатно получить доступ к качественной мобильной связи и интернету. В свою очередь, это поможет педагогам оптимизировать свой рабочий процесс, а также сэкономить средства, направляемые на оплату услуг мобильной связи», - говорится в обращении.

По оценкам Лантратовой, ежемесячная стоимость тарифа у любого мобильного оператора для реализации базовых потребностей учителя в связи и интернете составляет около 900 рублей, пишет ТАСС.

Учителя в сельских школах и вовсе «вынуждены тратить порядка 7% собственной заработной платы на оплату услуг связи и мобильного интернета», утверждает депутат.