Общество

Молодёжный центр Пскова возобновляет работу Подросткового центра

Псковский городской молодёжный центр объявил о возобновлении деятельности Подросткового центра и приглашает всех подростков в возрасте от 12 до 17 лет присоединиться к его разнонаправленным мероприятиям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В Центре станет возможно не только развиваться и обучаться, но и находить новых друзей, общаться и просто отдыхать в уютной атмосфере, посещая мастер-классы. Программа мероприятий на февраль уже доступна в сообществе социальной сети «ВКонтакте» и в Telegram-канале.

Кроме того, в любой ситуации и совершенно бесплатно сотрудники готовы оказать поддержку подопечным, предоставить консультации медиатора (специалиста по разрешению конфликтов), а также ответить на анонимные вопросы в группе и оказать социальную помощь.

Подростковый центр является преемником социального подросткового клуба «Мечта», существовавшего ранее на базе Молодёжного центра и занимавшегося организацией досуга подростков из неблагополучных семей. В ближайшее время сами подопечные нового Центра при помощи анонимного голосования смогут из предложенных вариантов выбрать название Центра.