Общество

Арктическое вторжение начнется на западной половине Европейской России

Западная половина Европейской России сегодня, 8 февраля, окажется в тылу циклона «Ольга» и здесь начнётся арктическое вторжение, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Похолодание не сможет пробиться только в южные области страны – там удержат власть атмосферные фронты. Так что, на территории региона сформируются огромные температурные контрасты: аномальные морозы на севере и весна на юге. На границе этих зон погода обещает быть экстремальной», - отметили синоптики.

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Напомним, европейская часть страны по-прежнему находится во власти штормового циклона «Ольга».