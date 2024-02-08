Общество

Уровень контрактации президентских нацпроектов в Псковской области превысил 70%

К началу февраля уровень контрактации мероприятий президентских национальных проектов в Псковской области составил более 70%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, показатель прозвучал на рабочем совещании по реализации нацпроектов на территории региона, его объявил губернатор Михаил Ведерников.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

«Этот этап в текущем году сложностей не вызовет. Основные вызовы будут связаны с завершением всех уже начатых объектов. Их много, важно все выполнить в полном объеме и с надлежащим качеством. Возможности что-то переносить не будет», — акцентировал внимание глава региона.

В числе лидеров по контрактации — направления «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда».

На совещании также представлен рейтинг муниципалитетов по итогам работы в 2023 году — критерии оценки включали в себя не только реализацию нацпроектов, но и эффективность работы с инвесторами. В первой тройке — Островский район, Печорский и Опочецкий муниципальные округа, следом идет Бежаницкий район. «Благодарю глав и их команды за такой подход. Отдельно хочу отметить, что впервые в пятерку вошли Великие Луки. Спасибо главе администрации города и команде за то, что грамотно организовали работу, правильно выстроили приоритеты. Желаю вам, чтобы в этом году и темпы, и качество сохранилось на должном уровне», — подчеркнул губернатор.

В продолжение Михаил Ведерников дал ряд поручений, касающихся работы муниципалитетов с государственной информационной системы в сфере закупок, а также по детальной работе с инвесторами со стороны муниципальных властей.

Один из важных аспектов, на которые обратил внимание губернатор, — брендирование объектов нацпроектов. В целом регион находится на высоких позициях по этому направлению среди субъектов РФ, гимназия № 29 в Пскове вошла в число лучших примеров брендирования на федеральном уровне.