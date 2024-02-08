Общество

Яндекс 360 для бизнеса: новые возможности в партнерской программе

Яндекс 360 для бизнеса улучшил условия в партнерском канале и увеличил суммарный заработок партнеров на 40%. Доход от продажи виртуального офиса вырастет за счет изменения соотношения базовой премии и премии за регистрацию сделки, а также дополнительного вознаграждения за выполнение плана продаж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: Яндекс 360 для бизнеса

В экосистеме сервисов Яндекс 360 для бизнеса собраны инструменты, помогающие организовать работу целой команде: корпоративная Почта, Диск для хранения файлов, Телемост с видеозвонками, Документы, Мессенджер, Рассылки, Заметки и Календарь. Они позволяют вести переписку, планировать встречи, проводить онлайн-совещания, создавать документы разных форматов, совместно с командой работать над ними и многое другое, что сделает бизнес-коммуникации как внутри компании, так и с внешними партнерами наиболее эффективными.

Помимо изменения размера премии и ее структуры Яндекс 360 для бизнеса дифференцировал компетенции партнеров и присвоили им статусы: «Авторизованный», «Эксперт» и «Профессионал». Каждому уровню соответствует определенный набор критериев и преимуществ, включая возможности для маркетингового продвижения, ранний доступ к обновлениям продукта и новым функциям, предоставление специальной поддержки со стороны вендора и другие выгоды. Новые статусы открывают дополнительные перспективы для развития бизнеса партнеров и повышения доходов от продажи сервисов облачной экосистемы клиентам во всех отраслях и индустриях.

«Мы уделяем большое внимание развитию партнерской программы и постоянно работаем над ее улучшением, чтобы выстраивать максимально эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. Востребованность нашей экосистемы неизменно растет – в 2023 году мы перешагнули рубеж в 120 тысяч корпоративных клиентов и расширили партнерский канал – за год к нам присоединилось более 200 партнеров. Уверен, что новые опции в партнерском канале позволят нам нарастить его аудиторию, обеспечить развитие совместного сервисного бизнеса с более высокой рентабельностью и усилить конкурентные преимущества продукта среди других SaaS-решений на рынке», – отмечает Александр Чеснавский, коммерческий директор Яндекс 360 для бизнеса.

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