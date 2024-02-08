Общество

До -25 градусов похолодает в Псковской области 9 февраля

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 9 февраля. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе не будет существенных осадков. На дорогах местами сохранится гололедица.

Прогнозируется ветер юго-восточных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -17 до -22 градусов, местами температура опустится до -25 градусов, днем столбик термометра покажет от -6 до -11 градусов.

Атмосферное давление будет низким.