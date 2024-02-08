Общество

Спрос на финансовые сервисы Tele2 за год вырос на 20%

Tele2 проанализировала динамику использования финансовых сервисов и выявила наиболее востребованные продукты в 2023 году. Число клиентов финсервисов выросло на 20% по итогам года. Самый активный рост показала услуга «Автоконсьерж» – количество подключивших ее абонентов увеличилось в четыре раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: Tele2

Tele2 регулярно пополняет список финансовых сервисов новыми услугами. В 2023 году оператор совместно с партнерами разработал платформу «Экосистема здоровья», запустил оплату проезда по ЦКАД со счета мобильного телефона и услугу «Налоговый консультант». Tele2 также предложила своим клиентам оформить КАСКО по другим правилам.

Сейчас абонентам Tele2 доступно более 20 предложений от разных партнеров по страхованию, инвестициям, банковским продуктам и сервисам для жизни и здоровья. Общий прирост пользователей услуг финсервисов за 2023 год составил 20%.

Абоненты Tele2 стали на 27% больше покупать сертификаты зарубежных сервисов. Самым большим спросом пользовались сертификаты Spotify, Steam, PlayStation, PUBG Mobile и Tango. Оператор запустил услугу в 2022 году в ответ на запрос клиентов, которые потеряли доступ к привычным приложениям.

Наибольший интерес клиенты Tele2 проявляют к сегменту сервисов, которые приходят на помощь абонентам в различных ситуациях в повседневной жизни. Так, количество абонентов, подключивших услугу «Автоконсьерж» (круглосуточная помощь на дорогах), за последний год увеличилось в 4 раза. Также был заметен рост среди других услуг для автомобилистов: количество оплат со счета мобильного телефона за проезд по ЦКАД увеличилось на 30%. Страховым партнерским продуктом ОСАГО воспользовались в 2 раза больше человек, чем годом ранее. Также вдвое выросло число клиентов услуги «Защита телефона» (ремонт в случае поломки гаджета). Спрос на услугу «ИТ-помощник» стал больше в 3,7 раза.

В конце 2023 года в рамках сервиса «Социальная помощь» была запущена новая услуга «Налоговый консультант». Она позволяет клиентам Tele2 получить консультацию по любым налоговым вопросам – помощь в заполнении документации, в том числе 3-НДФЛ, или с вариантами оплаты просроченной налоговой задолженности. Услуга показала максимально высокую конверсию – 25% новых клиентов подключили сервис в декабре, после запуска нового функционала.

Tele2 также налаживает партнерство с банками, что позволяет клиентам пользоваться дебетовыми и кредитными картами на выгодных условиях. Анализ аудитории показал, что в 2023 году абоненты оператора получили на 20% больше карт партнеров, чем в 2022 году.

«Секрет увеличения спроса на финансовые сервисы Tele2 – в налаживании эффективного партнерства с другими компаниями, что помогает создать максимально выгодный для клиента продукт. При разработке финсервисов мы опираемся на предпочтения абонентов. Наша цель – сделать так, чтобы список продуктов оператора и наших партнеров поддерживал интересы клиентов во всех сферах жизни: от сервисов здоровья до страхования имущества. Так, каждый может в любой момент обратиться к Tele2 и закрыть конкретную проблему», - сказал директор по развитию дополнительных сервисов и мобильного информирования Андрей Копытко.

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