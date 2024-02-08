Благоустройство пешеходной зоны выполнят на улице Шумейко в Острове

Благоустройство территории пешеходной зоны выполнят на улице Шумейко в Острове. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, администрация Островского района заказала работы за 6 млн 453 тыс. 807 рублей.
В списке работ – прокладка гофрированных труб, ливневая канализация, наружное освещение, демонтаж опор, обустройство зон отдыха.
Окончание подачи заявок – 16 февраля. Работы начнутся не позднее 30 апреля 2024 года.
Окончание выполнения работ – по 15 июля 2024 года включительно.