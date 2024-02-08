Общество

Каждый третий пскович поддерживает введение программы финансовой грамотности на работе

В рамках опроса соискателей псковичи рассказали службе исследований hh.ru, какие программы поддержки им доступны прямо сейчас на работе, а также какие варианты заботы они хотят получать от работодателей в 2024 году. Выяснилось, что получать психологическую поддержку и заботу о ментальном здоровье хотят не только офисные сотрудники, но и рабочие или так называемые «синие» воротнички.

Исследование hh.ru показало, что чаще всего трудящимся доступны программы физического здоровья и различные социальные бонусы. Так, среди прочего 30% респондентов в регионе отметили, что они могут воспользоваться ДМС, телемедициной, программами правильного питания, также для них проводят, спортивные мероприятия, а также есть возможность пройти восстановление после травмы\тяжелой болезни. Интересно, что жители региона чаще, чем жители других городов сообщали о том, что их компании заботятся об их здоровье. В среднем по стране это показатель меньше на 5%.

С другой стороны, 51% местных респондентов в ходе опроса заявили, что у них на работе нет никаких программ поддержки здоровья работников, остальные затруднились ответить.

Наиболее хорошо, судя по данным опроса, ситуация с программами поддержки физического здоровья ситуация обстоит у работников из сферы финансов (62%), в нефтегазовой сфере (53%), а также в ИТ-секторе (41%). И, наоборот, реже всего имеют доступ к такой поддержке работники из сферы услуг (лишь 5%).

Еще у 24% опрошенных похвастались, что у них есть доступ к различным социальным программам (корпоративное волонтерское движение, подарки для детей работников, помощь при смерти\болезни родственников, релокация или помощь с ней и др.). Достаточно часто о таких бонусах рассказывают работники банков (38%), сферы перевозок (30%), медицины (26%) и реже всего работники СМИ и маркетинга (9%). При этом нет таких программ у каждого второго опрошенного (58%).

Кроме того, исследование показывает, что каждому пятому опрошенному (19%) в регионе доступны программы карьерного развития (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, приоритетное приглашение на вакансии компании внутренних сотрудников, карьерное консультирование сотрудников и др.). Данные опроса показывают, что проще всего двигаться по карьерной лестнице с точки зрения поддержки работникам в госсекторе (есть у 28% опрошенных), в ИТ-сфере и банковском секторе (по 25%). А вот менее всего развиты данные программы в промышленной сфере.

В свою очередь самыми мало развитыми и доступными для работников оказались программы психологической поддержки (есть у 11% или каждого десятого опрошенного) и финансовой грамотности (есть в полной мере лишь у 6%).

При этом интересно, что именно программа поддержки и заботы о ментальном здоровье является лидирующей в людей по востребованности – сразу 80% опрошенных заявили, что данное направление заботы должна стать приоритетным для их руководства на 2024 год. Причем по сравнению с 2022 доля таких желающих выросла на 10%. Важно, что потребность в психологической поддержке выражают одинаково сильно и представители рабочих профессий (75% опрошенных), и офисные работники, и работники розничной торговли (70%), и медики (69%), и работники сферы искусства (67%), и ИТ-специалисты (62%).

Если обратиться к практике работодателей, видно, как и год назад лидирующим направлением развития и внедрения в работу компаний работодатели на 2024 год также указали программы эмоционального здоровья и психологической поддержки работников – в 74% случаев. По сравнению с 2021 годом компаний, уделяющих внимание психологическому здоровью своих работников, стало на 38% больше. Между тем пока что анализ рынка труда показывает, что у большинства работодателей действительно нет никаких программ психологической поддержки сотрудников. При этом 69% из них хотели бы мастер-классы по личностному развитию, между тем пока что они есть лишь у 15% компаний.

Кроме того, 60% респондентов, у которых этого нет на работе, заявили, что обязательно хотят иметь программы по развитию физического здоровья. Каждый третий (39%) респондент в регионе хочет, чтобы у него на работе ввели программы финансовой грамотности.

«Многие компании до сих пор пренебрегают комплексным подходом к well-being направлению. Отсутствуют и четкие ответы на запросы работников о карьерном росте, финансовом, физическом и эмоциональном благополучии. Хотя это именно та среда, которая позволяет людям находить смыслы в своей ежедневной деятельности, чтобы достигать ожидаемой от них эффективности. Если говорить о последней, а именно о низкой производительности труда, с которой мы жили и скорее всего продолжим жить в 2024 году: чтобы производить больше, компания должна вкладываться и в технологии, и в людей, сделать человекоцентричность базовым, системообразующим элементом, поскольку с точки зрения управления человеческими ресурсами сегодня основной фокус – в удержании», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.