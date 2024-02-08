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Общество

Деятельность коучей и инфоцыган законодательно ограничат в России

09.02.2024 08:15|ПсковКомментариев: 0

В России законодательно урегулируют деятельность блогеров, интернет-коучей и инфоцыган. Как выяснили «Известия», такие поправки готовит рабочая группа, созданная в Госдуме (ГД). Кроме того, два совещания по этой теме уже прошли в Совете Федерации.

Прежде всего необходимо ввести нормативное определение такой деятельности, говорится в письме руководителя «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова в комитет ГД по информполитике.

Общественники настаивают, что до заключения договора авторы разнообразных онлайн-программ будут обязаны раскрывать такие сведения, как реквизиты и контактные данные. Также инфобизнесмены должны предоставлять исчерпывающую и достоверную информацию о своей деятельности, реалистичности достижения целей, заявленных в курсе, и воздерживаться от необоснованных гарантий.

«Целесообразно также предусмотреть порядок заключения, исполнения и расторжения договоров, а также разрешения споров, обеспечивающую правовую защиту потребителей», — предлагают в ОПИ.

Источник, близкий к Совету по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, отметил, что сегодня информационный бизнес находится в серой зоне регулирования. Поэтому количество злоупотреблений и нарушений прав потребителей неуклонно растет.

«Необходимость формирования дополнительных законодательных требований к этой деятельности признают в том числе многие добросовестные представители отрасли. Это позволит повысить качество услуг и обеспечить доверие потребителей», — сказал источник.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает меры по регулированию инфобизнеса оправданными: их стоило ввести еще несколько лет назад. По некоторым оценкам, оборот этого рынка в РФ превышает 100 млрд рублей в год, отметил он. Очевидно, новые нормы сделают область таких услуг более прозрачной и безопасной, полагает эксперт.

Позитивным моментом, к примеру, является заключение договоров с клиентами — это исключает ситуации, в которых человека просят «позолотить ручку», но при этом не гарантируют не только результат, но и исполнение услуг, отметил он. Раскрытие информации тоже важное новшество: покупатель услуг будет знать, что имеет дело с конкретной организацией, имеющей те или иные достижения и репутацию, сказал эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
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