Общество

Почти 90% компаний готовы брать на работу сотрудников с недостающим опытом

Почти 90% работодателей готовы принимать на работу сотрудников с недостающим опытом, из них 81% также готовы инвестировать деньги в обучение такого специалиста. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор».

В опросе приняли участие более 400 представителей российских компаний из всех регионов страны, пишет ТАСС.

«89% российских компаний готовы нанимать специалистов с недостающим опытом. Причем представители среднего и крупного бизнеса предпочитают делать это чаще всего - в 92% и 93% случаев, соответственно», - говорится в результатах исследования.

При этом 11% респондентов предпочитают нанимать работников с подтвержденными проектами навыками.

Отмечается, что среди тех работодателей, которые готовы принимать сотрудников с недостающим опытом, большинство (81%) в том числе готовы инвестировать деньги в обучение такого специалиста. Чаще всего это компании производственного и агропромышленного комплекса (83%), медицинские организации (76%), рекрутеры из IT-сферы (75%), транспортная и логистическая отрасль (74%). Реже инвестируют в обучение кадров с недостающим опытом руководители из сферы торговли (59%) и строительства (54%).

«Рост спроса на специалистов без опыта связан с существующим на сегодняшний день дефицитом кадров. Во-первых, это помогает бизнесу растить с нуля лояльных сотрудников, которые хорошо знают внутренние процессы компании. И, во-вторых, наем таких работников помогает отчасти удовлетворить общую нехватку кадров в стране», - цитируют в результатах исследования заместителя генерального директора «Работа.ру» и операционного директора сервиса «Сберподбор» Александра Ветеркова.