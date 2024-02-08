Общество

В псковской инфекционке нередко вызывают полицию для урегулирования конфликтов с пациентами, рассказала медсестра

Сотрудники Псковской областной инфекционной клинической больницы нередко вызывают правоохранительные органы для урегулирования конфликтов с пациентами. Об этом главная медицинская сестра медучреждения Жанна Стоякова рассказала в прямом эфире Центра управления регионом 9 февраля.

«Зачастую мы сталкиваемся с необходимостью вызывать правоохранительные органы для каких-то разъяснительных бесед и помощи нам в урегулировании конфликтных ситуаций», - отметила Жанна Стоякова.

Она добавила, что персонал больницы действует в соответствии со всеми предписанными нормами.