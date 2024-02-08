Общество

Замминистра сельского хозяйства России ознакомилась с достижениями псковских аграриев

Стенд Псковской области в пятницу, 9 февраля, посетила заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина, где ознакомилась с передовыми фермерскими хозяйствами региона и достижениями аграрной отрасли. Сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Форума национальных достижений - тематический день, посвященный сельскому хозяйству, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Марина Афонина обсудила со специалистами регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору основные показатели региона в агропромышленном комплексе. Псковские аграрии поблагодарили заместителя министра за поддержку, которая оказывается региону со стороны ведомства. Только в прошлом году Псковская область на развитие сельского хозяйства получила от Минсельхоза России более 1 млрд рублей, которые в том числе были направлены на субсидирование животноводства, растениеводства и овощеводства, предоставление грантовой поддержки малых форм хозяйствования и др.

Заместитель министра сельского хозяйства особое внимание уделила общению с фермерами, которые в этот день работали на выставке-форуме «Россия». Речь с руководством Минсельхоза зашла и о перспективах развития сельского туризма. О своих хозяйствах рассказали руководитель проекта «Золотая улитка» Невельского района Алексей Корочкин, а также сыровар из Пушкинских Гор Сергей Сальный. Псковскую область также представляют глава фермерского хозяйства «Хлебный хутор» Печорского района Ольга Волконская, птицевод из Псковского района Юлия Белова и представители фермерской семьи Мельник, которая занимается выращиванием яблок, роз и тюльпанов в Псковском и Себежском районах.

На стенде Псковской области в день, посвященный сельскому хозяйству, интересно и простым посетителям выставки-форума «Россия». Самые разные игры и интерактивные площадки представили специалисты Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Представители регионального профильного комитета и фермеры принимают активное участие и в деловой программе, в том числе представляют регион и на съезде фермеров с участием Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Напомним, по итогам прошлого года объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Псковской области составил более 66 млрд рублей, или почти 107% к уровню 2022 года. В результате устойчивого развития Псковская область в полном объеме обеспечена основными видами сельскохозяйственной продукции. Продукция наших сельхозпроизводителей реализуется как на территории Псковской области, так и в других регионах Российской Федерации. В Северо-Западном федеральном округе Псковская область занимает 1 место по производству свинины и на втором месте по производству продукции сельского хозяйства в целом.