Общество

Лидеров российского рынка сервисов цифровой безопасности назвали эксперты

По данным международной исследовательской компании J'son & Partners Consulting, МТС заняла первое место в рейтинге сервисов цифровой безопасности пользователей российских крупнейших экосистем и операторов связи. Также в ТОП-5 вошли представители «большой четвёрки» операторов и Яндекс. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Фото: МТС

Сравнительный анализ проводился среди восьми российских экосистем и операторов связи (МТС, Мегафон, Яндекс, Теле2, билайн, Тинькофф, Сбер, VK), в линейке которых присутствуют сервисы цифровой безопасности, в том числе антиспам-сервисы и сервисы защиты от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории. Согласно исследованию J`son & Partners, экосистема МТС имеет самую широкую линейку продуктов безопасности абонентов среди основных игроков рынка.

Исследователи также провели глубокий анализ антиспам-сервисов — как самого распространённого и востребованного направления. Наиболее сильные предложения в данном сегменте выявлены у МТС. Экосистема получила 87 баллов из 100. В результате проведенного нагрузочного тестирования эксперты отметили высокую эффективность обнаружения и блокирования нежелательных звонков со стороны МТС: сервис МТС Защитник определил 6 из 8 возможных тестовых номеров. Эффективность антиспам-сервиса также подтвердили опрошенные представители компаний, занимающихся массовыми обзвонами.

На конец 2023 года опция мониторинга утечек персональных данных и кредитной истории была доступна только у двух игроков российского рынка — МТС и Сбер. МТС уведомляет клиентов, если произойдёт утечка данных или кто-то подаст заявку на кредит от имени пользователя — функционал включен в сервис МТС Защитник.

По мнению авторов исследования, сегмент антиспам-сервисов как часть рынка цифровой безопасности абонентов уже находится на высокой стадии зрелости, а сегмент сервисов по защите от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории будет продолжать активно развиваться в ближайшее время.