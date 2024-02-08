Общество

Великолучанин Артём Баринов избран председателем Молодёжного парламента

Выборы руководства Молодёжного парламента состоялись на первом официальном заседании нового состава молодёжного органа, созданного при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня у нас насыщенная повестка – мы должны определиться со структурой Молодёжного парламента и, самое главное, с людьми, которые берут на себя ответственность за управление командой. От этого зависит дальнейшая работа», - обратился к членам Молодёжного парламента их куратор, вице-спикер Виктор Остренко и призвал проявить максимальную вовлечённость в новую деятельность.

На позицию председателя претендовало два самовыдвиженца – Артём Баринов и Станислав Оссовский. Оба кандидата выступили с презентацией, обозначив видение приоритетов в коллективной деятельности, а затем ответили на вопросы коллег.

Более убедительным члены Молодёжного парламента сочли великолучанина Артёма Баринова, имеющего опыт работы в прошлом составе – за него проголосовало большинство. Новый лидер команды заверил, что проживание не в областной столице не отразится на качестве взаимодействия с членами Молодёжного парламента. «Все мы пережили пандемию и научились работать не только очно, но и дистанционно», - прокомментировал высказанные опасения Артём Баринов.

Тем не менее, куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко призвал не ограничиваться онлайн-мессенджерами. «Специфика парламентской деятельности, прежде всего, подразумевает коммуникацию и общение между людьми. Живое общение не заменит ничто. Нужно, чтобы вы чаще собирались, обсуждали, спорили, приходили к консенсусу, принимали общие решения, мечтали вместе и воплощали эти мечты в жизнь», - напутствовал вице-спикер.

Одним из двух заместителей председателя избрана Дарья Морозова, второе место пока осталось вакантным. В структуре Молодёжного парламента создано четыре постоянных комитета. Комитет по проектной деятельности возглавила Александра Тихонова. Максим Ермолин избран председателем комитета по молодёжной политике. Руководить комитетом по законотворчеству будет Сергей Иванов. Председателем комитета по связям с общественностью стала Анна Мизгирёва.

«У нас тут нет генералов и нет подчинённых – все вы часть одного большого коллектива, работающего на общую цель», - отметил куратор Молодёжного парламента после подведения результатов голосования.

В завершение члены Молодёжного парламента утвердили план работы на предстоящий год. Молодые активисты намерены продолжать проект «Лига дебатов «Истина» и другие традиционные для Молодёжного парламента мероприятия, взаимодействовать со студентами и общественными организациями, участвовать в грантовых конкурсах и обучающих семинарах. Отдельным направлением работы станет подготовка законодательных инициатив.