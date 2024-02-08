Сергей Гусев: Уверен, что великолукское отделение РВИО внесёт вклад в сохранение военного исторического наследия

Великолукское отделение Российского военно-исторического общества внесёт свой вклад в сохранение военного исторического наследия страны. Об этом заявил заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев на открытии круглого стола регионального отделения РВИО, посвященного 80-летию освобождения Псковской области и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сергей Гусев / «ВКонтакте»
Большую работу по сохранению сведений военной истории российского государства, распространению знаний об истории Отечества и патриотическому воспитанию молодёжи проводит Российское военно-истерическое общество, продолжил Сергей Гусев. «Сегодняшнее мероприятие — новый этап развития и совершенствования работы РВИО в нашем городе, который станет началом продуктивной деятельности нашего великолукского отделения. Это особенно важно сейчас», – подчеркнул замглавы Великих Лук.
«Уверен, что с новым руководителем, настоящим знатоком истории Дмитрием Анатольевичем Белюковым при поддержке регионального руководства РВИО великолукское отделение внесёт свой вклад в выполнение государственных задач по сохранению и приумножению военного исторического наследия нашей страны», - резюмировал Сергей Гусев.