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Сергей Гусев: Уверен, что великолукское отделение РВИО внесёт вклад в сохранение военного исторического наследия

Великолукское отделение Российского военно-исторического общества внесёт свой вклад в сохранение военного исторического наследия страны. Об этом заявил заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев на открытии круглого стола регионального отделения РВИО, посвященного 80-летию освобождения Псковской области и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Гусев / «ВКонтакте»

«2024-й — особенный год для нашего города воинской славы и Псковской области. Мы с вами отвечаем две значимые даты: 80-летие освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. В Великих Луках, как и во всей России, бережно хранят память о героизме защитников нашего Отечества и воспитывают молодёжь на примерах их мужества, самоотверженности и преданности интересам родной страны», - отметил он.

Большую работу по сохранению сведений военной истории российского государства, распространению знаний об истории Отечества и патриотическому воспитанию молодёжи проводит Российское военно-истерическое общество, продолжил Сергей Гусев. «Сегодняшнее мероприятие — новый этап развития и совершенствования работы РВИО в нашем городе, который станет началом продуктивной деятельности нашего великолукского отделения. Это особенно важно сейчас», – подчеркнул замглавы Великих Лук.

«Уверен, что с новым руководителем, настоящим знатоком истории Дмитрием Анатольевичем Белюковым при поддержке регионального руководства РВИО великолукское отделение внесёт свой вклад в выполнение государственных задач по сохранению и приумножению военного исторического наследия нашей страны», - резюмировал Сергей Гусев.