Общество

Регулирование деятельности репетиторов обсудят в Совфеде

Сенаторы планируют обратить внимание на качество подросткового образовательного контента, направленного на подготовку к экзаменам или получение допобразования, в последнее время участились случаи мошенничества в этой сфере, заявила первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.

«Поддерживаю коллег-сенаторов и депутатов в необходимости законодательного ограничения деятельности инфобизнесменов, организующих платные курсы в сети. При этом считаю, что особенно важно в этой сфере обратить внимание на платные образовательные курсы, направленные на детскую и подростковую аудиторию с целью дополнительного образования или подготовки к экзаменам», - приводит слова Рукавишниковой РИА Новости.

Сенатор отметила, что в настоящее время «участились случаи информационного мошенничества», когда люди, не имеющие достаточной профессиональной подготовки, реализуют платные курсы по самым разным образовательным программам.

«Как правило, они заявляют, что могут просто и понятно объяснить сложные темы школьной программы или подготовить к экзаменам в короткие сроки. В итоге несовершеннолетние слушатели таких курсов не достигают обещанных результатов, зачастую получая информацию, совершенно несоответствующую действительности», - объяснила Рукавишникова.

Она также добавила, что особую опасность представляют случаи, когда мошенники не просто не исполняют свои обязательства и предоставляют недостоверную информацию, но еще и «намеренно искажают ее, формируя ложную картину мира среди своих несовершеннолетних слушателей».

«Такая ситуация затрагивает не только гуманитарные, но также естественные и технические отрасли знания. Поэтому мы планируем в самое ближайшее время обратить внимание законодателей на качество образовательного контента в сети, направленного на несовершеннолетних», - резюмировала политик.