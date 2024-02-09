Общество

Псковичи могут принять участие в театрально-поэтическом фестивале «Табуретка»

Всероссийский детский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» пройдет среди детских и юношеских театральных коллективов любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и так далее). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, возраст участников коллектива — до 18 лет включительно.

Всероссийский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» — это праздник, на котором дети могут показать свои театральные постановки известным российским режиссерам и актерам.

Фестиваль проводится с целью популяризации детского театрального творчества и создания условий для качественного культурного диалога между детьми и известными представителями творческой интеллигенции России.

Прием заявок на фестиваль будет проходить в период с 1 марта по 1 июля. Далее — с 1 мая по 1 августа — отборочный тур. Финал пройдет осенью в Санкт-Петербурге. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города.

Организаторы фестиваля: Ассоциация содействия разработке и реализации культурных, благотворительных и образовательных программ «Проект «Культура», Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Поддержку проекту оказывают комитет по культуре, комитет по образованию Санкт-Петербурга.