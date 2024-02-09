Общество

Нотариусы рассказали, когда завещание можно составить от руки

Завещание можно составить от руки и не удостоверяя у нотариуса в том случае, если человек, желающий распорядиться своим имуществом, находится в опасной ситуации, рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

«По закону завещание должно быть обязательно составлено на бумаге – не записано на диктофон или на видео – и удостоверено нотариусом. Но если человек находится в положении, явно угрожающем его жизни, он может изложить последнюю волю в отношении своей недвижимости в простой письменной форме", - объяснил собеседник РИА Новости.

По его словам, такое волеизъявление будет признаваться завещанием в том случае, если человек в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, в котором он хочет распорядиться имуществом.

«Но оно подлежит исполнению только по решению суда, который подтвердит по требованию заинтересованных лиц факт составления такого документа в чрезвычайных обстоятельствах. При этом требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства. Если же чрезвычайные обстоятельства перестанут действовать и завещатель останется жив, то он обязан в течение месяца составить завещание уже по всем требованиям закона», - добавили в ФНП.

Там также отметили, что совместные завещания супругов, наследственные договоры, а также завещания, содержащие решение об учреждении наследственного фонда, не могут быть совершены в чрезвычайных обстоятельствах. Такие действия будут признаны ничтожными, добавил собеседник агентства.

Кроме того, есть так называемые завещания, приравненные к нотариальным. Они составляются, например, если человек находится в больнице или в доме инвалидов, а пригласить туда нотариуса нет возможности. «Вместо нотариуса такие завещания удостоверяют главные врачи, их заместители по медицинской части или дежурные врачи, начальники российских антарктических станций или сезонных полевых баз, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы», - уточнили в ФНП.

Там добавили, что такое завещание должно быть, как только для этого представится возможность, направлено удостоверившим его лицом нотариусу по месту жительства завещателя.