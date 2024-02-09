Общество

Минздрав закрепил нормы времени приема пациентов для врачевателей души

У молодежи, жителей мегаполисов и активных потребителей интернета растет потребность в психологической помощи: именно эти группы людей чаще других подвержены стрессу. Эксперты ожидают и рост количества пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством. Психотерапевты и психиатры, стоящие на страже душевного здоровья россиян, будут вести прием по новым правилам: 9 февраля вступил в силу соответствующий приказ Минздрава.

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В 2022 году, по данным Минздрава, психические расстройства и расстройства поведения выявили у 58,7 тысячи россиян. Годом ранее диагноз поставили 53,7 тысячи человек, а в 2020 году под наблюдение взяли всего 50,5 тысячи пациентов. А по данным ВЦИОМ, у молодых людей 18—24 лет выросла потребность в психологической помощи. О подобном желании сообщили 35% таких респондентов. Обратиться за помощью хотели бы 24% жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 23% активных пользователей Сети, пишет «Парламентская газета».

Минздрав установил типовые отраслевые нормы времени работы с пациентами для психиатров, наркологов и психотерапевтов. Это ориентир для руководителей медучреждений, которые устанавливают регламент для подчиненных с учетом собственных условий. Так, если пациент обратился к врачу с первичным визитом в амбулаторных условиях, психиатр должен уделить ему 24 минуты, психиатр-нарколог — 26, а психотерапевт — 42 минуты. Если же человек пришел к врачу с профилактическими целями, норма составит 65% от этого. При этом на оформление необходимых документов психиатр и психотерапевт могут потратить не более 35% времени приема, а нарколог — не более 45%.

Заслуженный врач России член комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова уверена, что новые нормы позволят сберечь часть пациентов и от соматических заболеваний, которые нарушают трудоспособность и могут привести к фатальным последствиям. Если человек долго находится в состоянии стресса, это один из факторов риска развития неинфекционных заболеваний, социально значимых заболеваний, объяснила сенатор.

Напомним, летом 2023 года Минздрав также утвердил стандарт оказания медпомощи пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством. 90% таких пациентов требуется консультация психолога, затем треть из них направят к психиатру, а еще столько же — к психотерапевту.

Нормы приема пациентов есть и для врачей других специальностей. Так, участковый терапевт не может уделить пациенту меньше 15 минут, невролог ведет прием 22 минуты, ЛОР — 16, а офтальмолог — 14 минут. Хирурги уделят пациентам 26 минут, фтизиатры — 35, а стоматологи-терапевты — 44 минуты.

В январе этого года Минздрав установил нормы и на посещение врача-гериатра в амбулаторных условиях. Если пациент пришел к доктору из-за болезни, ему уделят до 45 минут, для профилактики — 65% от этого времени. Гериатры занимаются диагностикой, лечением и предупреждением заболеваний с учетом особенностей людей старше 60 лет.

Каждому из пожилых людей прежде всего необходимо выговориться, ранее сказала зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Врач должен дать им такую возможность, хотя на общение не так много времени: пациента надо осмотреть, собрать анамнез, заполнить медкарту. «Поэтому 45 минут — необходимый минимум, а в некоторых случаях и этого может быть недостаточно», — заключила депутат.