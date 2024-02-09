Общество

Проект о запрете рекламы в продукции иноагентов подготовили в Госдуме

Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов уже подготовлен комитетами по безопасности и экономической политике, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале.

Депутаты ГД считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в России, в Думе обсуждается законопроект об этом, сообщил утром в субботу председатель ГД Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

«Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов по поручению председателя ГД нами совместно с комитетом по экономической политике подготовлен и сейчас находится на согласовании», - сообщил Пискарев.

Также он отметил, что важную тему сегодня затронул Володин.

«Полностью согласен: те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать ещё и на наших гражданах не должны… Уверен, что общественная поддержка, о которой говорит Вячеслав Викторович, ускорит принятие законопроекта!» - написал Пискарев.

Ранее сообщалось, что 569 иноагентов числятся в России.