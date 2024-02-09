Общество

Россиян предупредили о мошенничестве при помощи обновления банковского приложения

Телефонные мошенники начали использовать новый способ обмана россиян, предупредил руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско.

Эксперт объяснил, что злоумышленники звонят людям от лица сотрудников банков и заявляют своим потенциальным жертвам, что те не установили необходимое обновление для мобильного приложения их банка. Затем мошенники рассказывают, как скачать это приложение. Таким образом они вынуждают своих жертв устанавливать программу для удаленного администрирования телефона, которая позволяет злоумышленникам совершать операции от имени владельца устройства. После этого мошенники просят зайти в приложение и перехватывают пароль от него, пишет «Лента.ру».

«Особенность нового витка мошенничеств заключается в том, что злоумышленники не ведут долгих подготовительных бесед, а сразу же под угрозой блокирования счетов уговаривают человека установить на телефон соответствующее программное обеспечение», — объяснил Вураско.

Чтобы защититься от такого мошенничества, специалист посоветовал не доверять тем, кто утверждает, что звонит из банка, а также ничего не делать по их требованию. Во-вторых, эксперт порекомендовал использовать антивирусные программы и не скачивать неизвестные приложения на телефон. Наконец, специалист напомнил, что нельзя сообщать собеседникам конфиденциальную информацию, такую как логины, пароли коды из СМС или идентификаторы доступа.