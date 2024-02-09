Общество

Комнаты для детей студенток начнут создавать в университетах

Министерство науки и высшего образования России инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах, это поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания в вузе, сообщила замглавы Минобрнауки Ольга Петрова.

«Сейчас мы еще активизируем создание комнат для пребывания детей в университетах, то есть тоже такая политика ведется, и это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей, которые тоже пришли, прочитали лекцию, и чтобы однозначно ребенку было спокойно. И также много других мер поддержки, которые тоже в этом году возникнут», - сказала Петрова в ходе публичной дискуссии в честь Международного дня женщин и девочек в науке.

Мероприятие в формате дискуссии призвано привлечь внимание общества к женской научной повестке в России, презентовать действующие меры государственной поддержки, показать нарастающее присутствие женщин и девочек в российском технологическом развитии и предпринимательстве, а также популяризировать концепцию женского наставничества и солидарности, пишет РИА Новости.

Напомним, ежегодно 11 февраля, начиная с 2016 года, по решению ООН отмечается Международный день женщин и девочек в науке.