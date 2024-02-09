Общество

Число подписчиков российских госпабликов в 2023 году составило 50 млн

Число уникальных подписчиков госпабликов - официальных страниц органов власти в соцсетях - в прошлом году составило 50 миллионов, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума «Россия».

«С использованием модуля в соцсетях размещено около 70 миллионов постов. Количество уникальных подписчиков госпабликов в 2023 году составило 50 миллионов человек», - заявил Чернышенко.

В конце октября 2023 года замглавы Минцифры РФ Олег Качанов рассказал, что число госпабликов выросло с 13 тысяч до 170 тысяч сообществ. Ранее в декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что основной площадкой для ведения госпабликов стала социальная сеть «ВКонтакте», ежемесячная аудитория которой составляет порядка 100 миллионов пользователей, пишет РИА Новости.