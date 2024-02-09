Общество

Детских нянь стало не хватать в России

Дефицит нянь фиксируется в России в начале 2024 года, спрос на услуги превышает предложение, рассказали опрошенные сервисы и агентства. Как сообщает РБК, теперь родителям все чаще требуется няня на час или помощник, который не только будет присматривать за детьми, но и возить их в школу или делать домашние дела.

«В начале 2024 года работодатели открыли почти 3,2 тысячи вакансий для нянь, в то время как число резюме от соискателей в активном поиске работы няней составляет 8,3 тысячи, таким образом на одну вакансию няни приходится всего 2,3 резюме, что соответствует дефициту», — рассказали в пресс-службе hh.ru.

Дефицит заметили и в агентстве «Вторая мама». «Спрос на услуги значительно превышает предложение. Можно сказать, что сегодня рынок принадлежит соискателям, а не работодателям. Сегодня чаще няня выбирает семью, а не наоборот, как было еще несколько лет назад», — отметила его директор Анна Жукова. Глава агентства «Помогатель.ру» Татьяна Куркина добавила, что наметился в основном дефицит нянь с опытом.

В «Авито» зафиксировали идентичный рост спроса и предложения услуг нянь в январе 2024 года, он составил 11%. Однако спрос работодателей на нянь в прошлом месяце увеличился на 43% год к году. «Растущий спрос на нянь можно объяснить увеличивающейся занятостью населения и потребностью современных родителей совмещать личные дела с карьерой», — отметил управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель.