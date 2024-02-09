Общество

Искусственный интеллект научился мгновенно определять мошенников в мессенджерах

Российские разработчики создали программу, которая может мгновенно распознавать, пишет ли в чатах злоумышленник, сообщили представители Кубанского государственного технического университета. Софт написан на одном из самых популярных языков программирования — Python.

«Алгоритм работает следующим образом: каждые 15 секунд программа делает скриншот рабочего окна и распознает обнаруженный на экране текст. Далее ИИ определяет, пришел ли обладателю устройства спам или нет», — пояснил разработчик программы Олег Лейнвебер «Известиям».

Как только нейросеть распознала, что человеку пишет злоумышленник, программа присылает ему уведомление о том, что присланное сообщение небезопасно. Тут же «всплывает» нотификация, где показывается вредоносное сообщение и то, к какой категории оно относится — это может быть фишинг (например, просьба перейти на сайт) или же «социальная инженерия», когда человека призывают что-либо сделать.

он обучен на распространенных приемах мошенников, например предложения работы на маркетплейсах. Он способен распознавать злоумышленников, которые обманом пытаются получить данные банковской карты и другие сведения.

Разработчики отмечают, что продукт будет распространяться по условно-бесплатной модели — то есть скачать его можно будет бесплатно, однако за дополнительные функции придется заплатить. Попробовать бета-версию софта можно будет уже во втором квартале нынешнего года, полноценный же релиз ожидается в 2026 году.