Общество

В России предложили повышать зарплаты в традиционно «женских» бюджетных отраслях

В России предложили повышать зарплаты в традиционно «женских» бюджетных отраслях (образование, здравоохранение, культура). Такая мера позволит сократить гендерный разрыв в оплате труда (достигающий 28%), а также повысит престиж таких организаций и качество труда в них. Кроме того, это поможет снизить феминизацию кадрового состава.

Такие рекомендации дает научный сотрудник Института экономики РАН Марина Баскакова в статье «Гендерная профессиональная сегрегация и уровень общей безработицы мужчин и женщин». Исследование опубликовано в последнем номере журнала ВНИИ труда Минтруда «Социально-трудовые исследования».

На ноябрь 2023-го средняя зарплата в здравоохранении составляла 62 тыс. рублей, в образовании — 56 тыс., в культуре — 66 тыс., следует из данных Росстата. При этом в целом по РФ она равна 74 тысячам, пишут «Известия».

Сейчас все больше женщин идут в «мужские» профессии, в том числе связанные с тяжелым физическим трудом, поделился заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. В SuperJob добавили, что за два года доля сотрудниц больше всего выросла среди курьеров, комплектовщиков и менеджеров по продажам.

Автор исследования предупреждает, что если женщины будут всё больше переходить в «мужские» профессии без встречной переориентации со стороны мужчин, то это приведет к нехватке кадров в бюджетных отраслях и усилению женской безработицы.

Повышение зарплат в «женских» сегментах бюджетной сферы приведет к тому, что будет больше желающих там работать женщин, но не мужчин, считают в SuperJob. Там добавили: дело не только в жаловании, но и в гендерных стереотипах общества — например, россияне больше доверяют учительницам. Кроме того, мужчины чаще ориентируются на карьерный рост, а женщины — на комфортную психологическую среду и удобство расположения, поделились в компании.