Общество

Число поддельных сайтов в Рунете за 2023 год выросло втрое

В 2023 году в Рунете было выявлено втрое больше фишинговых доменов, чем годом ранее, рассказал руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков. По его словам, всего за год было обнаружено почти 50 тысяч таких сайтов, а за январь 2024 года — почти пять тысяч, что больше, чем в декабре.

Об увеличении втрое числа блокировок мошеннических ресурсов в Рунете «Известиям» сообщили и в Роскомнадзоре.

«Фишинговые ресурсы представляют существенную опасность. Пожаловаться на такой подозрительный сайт можно через портал «ИС Антифишинг», — посоветовали в ведомстве.

Только в январе 2024 года «Лаборатории Касперского» предотвратила почти 12 млн попыток перехода пользователей на фишинговые сайты и скам-ресурсы, рассказала старший контент-аналитик компании Ольга Свистунова.

Но уберечь удалось не всех. Осенью 2023 года москвич Сергей хотел приобрести холодильник определенной марки. Он нашел сайт с названием «Еврохит», на котором был большой выбор бытовой техники со скидками в 20-25%.

«Сделал заказ, на почту пришло письмо со ссылкой на платежную систему. Надо было внести предоплату, причем средства направлялись предпринимателю, а не фирме. Как я узнал потом, ИП было оформлено на маргинальную женщину. В итоге они две недели переносили «доставку», а когда я попытался зайти на сайт «Еврохита», он был уже заблокирован», — рассказал он.

Нередки и мошенничества с покупкой турпутевок и бронированием отелей онлайн.