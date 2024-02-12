Общество

Солнечная и морозная погода будет преобладать на Северо-Западе России

На Северо-Западе фон атмосферного давления будет повышенным, поэтому в регионе будет преобладать солнечная и морозная погода, сообщает метеоцентр «Фобос».

Днём на севере и востоке −13…−18°, на юго-западе до −5…−10°. И только в понедельник и вторник на юго-западе пройдёт снег и станет на пару градусов теплее.

В Центральную Россию в начале недели прорвётся атлантический циклон: здесь ожидаются снегопады, переходящие в дожди, местами ледяные. Вместе с ненастьем придёт потепление до −2…+3°. Но уже со среды начнет сказываться влияние арктического антициклона, так что осадки станут затихать, и похолодает: днём до −9…−14°.

В Санкт-Петербурге в понедельник-вторник пройдёт снег, днём −5…−8°. Затем погода наладится, и днём похолодает до −7…−10°.

В Москве в начале недели ожидается снег, мокрый снег, ледяные дожди, днём 0…−3°. Со среды осадки станут прекращаться, и в дневные– часы похолодает до −10…−13°.